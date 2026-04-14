कुशीनगर में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा…कंबाइन मशीन से भिड़े बाइक सवार, सड़क पर गिरा क्षत विक्षत शव

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया बताया कि रायपुर खास निवासी सूरज और साहिल शर्मा क्रांति चौराहा से घुघुली की ओर जा रहे थे। नोनिया पट्टी के पास सड़क किनारे खड़े गेहूं काटने वाले कंबाइन से उनकी बाइक टकरा गई। बताया गया कि कंबाइन मशीन सड़क के बगल में खड़ी थी, जिससे बाइक सवार उसे देख नहीं पाए और सीधे उससे जा भिड़े। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के समय साहिल अपने दोस्त सूरज के साथ लंगड़ी गांव में खाना खाने गया था और लौटते समय यह हादसा हुआ। इसके अलावा सूरज अपने परिवार का बड़ा बेटा था और उस पर परिवार की जिम्मेदारी थी। उसकी शादी 20 अप्रैल 2025 को हुई थी, लेकिन अभी उसकी कोई संतान नहीं थी। इस घटना से परिवार सदमे में है। सूचना मिलने पर नेबुआ नौरंगिया थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज रविंद्रनगर धूस भेज दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।