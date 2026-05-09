कुशीनगर में बड़ा हादसा! खेलते-खेलते पानी भरे गड्ढे में गिरे 3 मासूम, डूबने से मौत

जानकारी के मुताबिक ग्रामसभा मैनपुर के दीनापट्टी गांव में स्थित आरएम मार्का ईंट-भट्ठे पर छत्तीसगढ़ के मजदूर परिवार के साथ काम करते हैं। शनिवार सुबह सभी परिजन भट्ठे पर काम कर रहे थे। उनके बच्चे अभय पुत्र पंचु (निवासी फरहदा, बिलासपुर), अनन्या (7 वर्ष) पुत्री लखन (निवासी अकलतारा, जांजगीर चांपा) और अनुष्का (ढाई वर्ष) पुत्री सुखन (निवासी फरहदा, बिलासपुर) एक अन्य बच्चे के साथ खेल रहे थे। खेलते-खेलते ये बच्चे ईंट बनाने के लिए खोदी गई मिट्टी से बने एक गड्ढे के पास पहुंच गए। इसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। चारों बच्चे खेलते हुए पानी में गिर गए।