नौनिहालों के हाथ में किताब की जगह डस्टबिन, शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल…कूड़ा फेंक रहे हैं बच्चे

हाल ही में आई आंधी के कारण क्यारियों में सूखे पत्ते और प्राकृतिक कूड़ा जमा हो गया था। बच्चे अपनी व्यावहारिक शिक्षा के तहत गार्डन की सफाई कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों से कोई जबरन काम नहीं कराया जा रहा था। इधर

वीडियो का संज्ञान लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी रीता गुप्ता ने तत्काल विद्यालय का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। जांच के बाद उन्होंने विद्यालय के हेडमास्टर को आधिकारिक नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। खंड शिक्षा अधिकारी, दुदही रीता गुप्ता ने बताया कि "बच्चों से विद्यालय में इस तरह के कार्य कराना अनुचित है। हेडमास्टर को नोटिस जारी कर दिया गया है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।"