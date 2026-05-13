कुशीनगर में जीजा का खूनी खेल: साली को गोली मारकर खुद का भेजा उड़ाया, परिजनों में मचा कोहराम

घटना की सूचना मिलते ही तमकुहीराज थाना प्रभारी गिरजेश उपाध्याय मौके पर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। SDM तमकुहीराज आकांक्षा मिश्रा और CO जयंत यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद दरवाजा तोड़कर दोनों शवों को बाहर निकाला और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। CO जयंत यादव ने बताया कि बसडीला बुजुर्ग गांव में युवक ने अपनी साली की हत्याकर खुद सुसाइड कर लिया है। मौके से तमंचा बरामद किया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।