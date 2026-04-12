प्रेमी को जेल से छुड़ाने के लिए मोबाइल टॉवर पर चढ़ी युवती, घंटों तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा

"मेरे प्रेमी को साजिश के तहत फंसाया गया है… जब तक उसे रिहा नहीं किया जाएगा, मैं नीचे नहीं उतरूंगी।” विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुदही टैक्सी स्टैंड पर स्थित जियो टॉवर पर चढ़ी युवती अपने प्रेमी टुनटुन की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध जता रही थी। उसका आरोप है कि पुलिस ने गलत तरीके से केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। टॉवर से लगातार आवाज लगाती युवती की जिद ने मौके पर हड़कंप मचा दिया।