कुशीनगर में एक बार फिर पाकिस्तानी कनेक्शन मिलने से हंगामा…मदरसा प्रबंधक समेत दो लोग उठाए गए

विशुनपुरा थाना प्रभारी विनय मिश्रा ने बताया कि सूचना मिलते ही हमारी टीम पहले मदरसा पहुंची। हालांकि, पता चला कि पंखा एक बिजली दुकान पर मरम्मत के लिए भेजा गया है। पंखा जब्त करने के बाद मदरसा प्रबंधक मोहम्मद यूनुस और इस पंखे को दान करने वाले गांव निवासी शमशुद्दीन को हिरासत में ले लिया गया। शमशुद्दीन ने बताया- का बेटा वाजिद अंसारी सऊदी अरब से कार्गो के जरिए अपने घर भेजा था। बाद में वर्ष 2023 में उसने यह पंखा मदरसे को दान कर दिया था। पुलिस ने वाजिद से वीडियो कॉल पर बात की और पंखे की रशीद आदि भी मंगवाई, फिलहाल कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। जिसके बाद पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया।