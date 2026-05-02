कुशीनगर में कानूनगो का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, तहसील में हड़कंप…शुरू हुई जांच

कुशीनगर के कसया तहसील सभागार में शनिवार को एसडीएम डॉ. संतराज सिंह बघेल की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से कुल 32 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। प्राप्त शिकायतों में सर्वाधिक 22 मामले राजस्व विभाग से संबंधित थे। इनमें कागजात दुरुस्ती और घरौनी से जुड़ी पांच शिकायतों का तत्काल समाधान किया गया। शेष शिकायतें पुलिस, विकास, आपूर्ति, नगर पालिका और विद्युत विभाग से संबंधित थीं।