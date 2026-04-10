10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुशीनगर

Acid attack: सगाई से पहले…सो रही मां, बेटी पर उड़ेला तेजाब, लड़की की मौत… मां गंभीर

कुशीनगर में एसिड अटैक में एक युवती की मौत हो गई, मामला लव अफेयर से जुड़ा लग रहा ही। घटना में मां की हालत गंभीर है। हमलावर रात में छत के रास्ते घर में घुसे और सो रही मां-बेटी पर एसिड फेंक दिया। एसिड डालने के बाद वे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गए।

2 min read
Google source verification

कुशीनगर

image

anoop shukla

Apr 10, 2026

Up news, kushinagar

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका। एसिड अटैक

कुशीनगर जिले में गुरुवार की रात एक दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसमें दो युवकों ने घर में घुसकर मां और बेटी पर तेजाब फेंक दिया और छत रास्ते भाग निकले। इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। घटना मोरवन के टोला इमिलिया में हुई इस घटना में गंभीर रूप से झुलसी (23) की गोरखपुर मेडिकल कालेज अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, वहीं मां लीलावती(58) की हालत भी गंभीर बनी हुई है।

एसिड अटैक की जानकारी मिलते ही पहुंचे DIG, SP

घटना की जानकारी मिलते ही डीआइजी एस चनप्पा, एसपी केशव मिश्र ने भी मौके पर पहुंचे, फोरेंसिक टीम घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित की। पिता की तहरीर के आधार पडरौना के अभिमन्यु प्रसाद व जटहा बाजार के छोटे कुशवाहा के विरुद्ध रामकोला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।

शुक्रवार को थी काजल की सगाई, घर में मौजूद थे मेहमान

जानकारी के मुताबिक मृतक काजल की सगाई कार्यक्रम था, घर में मेहमान जुटे हुए थे, प्रभुनाथ यादव घर के बाहर बरामदे में अपने नाती के साथ सो रहे थे। पत्नी लीलावती देवी और सबसे छोटी बेटी काजल अंदर कमरे में सोई हुई थीं। मायके आई बड़ी पुत्री सुशीला छोटे भाई के साथ घर के दूसरे मंजिल के एक कमरे में सो रहे थे।

छत के रास्ते दाखिल हुए दोनों आरोपी, मां और बेटी पर फेंके तेजाब

पिता द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार रात लगभग दो बजे अभिमन्यु यादव और छोटे कुशवाहा छत के रास्ते घर में दाखिल हुए, और मां के साथ सो रही काजल पर तेजाब उड़ेल कर आसानी से वापस उसी रास्ते फरार हो गए। तेजाब पड़ते ही मां, बेटी की चीख से घर के लोग जग गए और कमरे में पहुंचे

कमरे में चीखती मां,बेटी को देख रोंगटे खड़े

वहां की स्थिति देख कर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।मां-बेटी को सीएचसी रामकोला ले जाया गया, गंभीर स्थिति में डाक्टरों ने मेडिकल कालेज अस्पताल गोरखपुर रेफर कर दिया। जहां पर बुरी तरह झुलसी काजल की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मां का उपचार चल रहा है। एसपी केशव कुमार ने बताया कि, आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। पिता ने बताया कि शुक्रवार को काजल को देखने लड़के आने वाले थे, और रात में यह वीभत्स घटना हो है।

ये भी पढ़ें

वाराणसी में 80 लाख की डकैती, गुजरात के कर्मी को असलहा सटाकर हुई वरदात
वाराणसी
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Apr 2026 02:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / Acid attack: सगाई से पहले…सो रही मां, बेटी पर उड़ेला तेजाब, लड़की की मौत… मां गंभीर

बड़ी खबरें

View All

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बेकाबू कार का कहर…मासूम की मौत, सात की हालत गंभीर…आक्रोशित लोगों ने किया तोड़फोड़, ड्राइवर की पिटाई

Up news, kushinagar
कुशीनगर

भरोसे का कत्ल…पशुपति नाथ दर्शन के बहाने रचा पत्नी की हत्या की साजिश, खुलासे से हड़कंप

कुशीनगर

पूर्वांचल में ISIS की धमक…कुशीनगर से ISIS एजेंट गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का ऑपरेशन

Up news, kushinagar
कुशीनगर

अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष की संदिग्ध मौत, चेहरे पर गंभीर चोट के निशान…बेटे-बहू पर हत्या का आरोप

Up news, kushinagar
कुशीनगर

ट्रैक्टर-ट्रॉली नहर में पलटी; 4 ने मौके पर ही तोड़ा दम; 16 से ज्यादा गंभीर घायल

tractor trolley full of devotees overturned in canal died 4 people and injuring 17 in kushinagar
कुशीनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.