Acid attack: सगाई से पहले…सो रही मां, बेटी पर उड़ेला तेजाब, लड़की की मौत… मां गंभीर

वहां की स्थिति देख कर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।मां-बेटी को सीएचसी रामकोला ले जाया गया, गंभीर स्थिति में डाक्टरों ने मेडिकल कालेज अस्पताल गोरखपुर रेफर कर दिया। जहां पर बुरी तरह झुलसी काजल की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मां का उपचार चल रहा है। एसपी केशव कुमार ने बताया कि, आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। पिता ने बताया कि शुक्रवार को काजल को देखने लड़के आने वाले थे, और रात में यह वीभत्स घटना हो है।