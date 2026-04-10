वाराणसी में 80 लाख की डकैती, गुजरात के कर्मी को असलहा सटाकर हुई वरदात

घटना के बाद बजरंग ने इसकी जानकारी मकान मालिक राजेंद्र को दी। इसके साथ ही फार्म के एक अन्य कर्मचारी हंसमुख गिरी को भी इसकी जानकारी दी गई। वहीं, घटना की सूचना मिलने के बाद भेलूपुर पुलिस इसकी तहकीकात में जुट गई है। थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का भी गठन किया गया है। जल्द ही बदमाशों की पहचान हो जाएगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।