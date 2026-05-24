‘आइए VIP दर्शन कराते हैं’ कहकर विश्वनाथ धाम आए श्रद्धालुओं को लगाते थे चूना, पुलिस ने परिसर के पास से दौड़ाकर 25 को पकड़ा

एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि पकड़े गए दलाल मंदिर के आसपास और घाट पर घूमने आए श्रद्धालुओं को अपने झांसे में लेते थे और उनसे ₹500 से ₹2000 तक की ठगी की जाती थी। उन्होंने बताया कि कुछ लोग पंडित की वेशभूषा में रहते थे और खुद को न्यास का कर्मचारी बात कर लोगों के साथ ठगी करने का काम करते थे। फिलहाल, मामले में पकड़े गए सभी 25 आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।