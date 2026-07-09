ट्रेन की चपेट में आने से भाई-बहन की मौत, वाराणसी पुलिस के डर से परिजनों ने भूसे में छुपाया युवती का शव, इलाज के दौरान भाई ने तोड़ा दम

पुलिस के मुताबिक, राजपुर गांव की रहने वाली हीरामणि बुधवार की शाम रेलवे ट्रैक के किनारे बकरियां चल रही थी। इसी दौरान वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही है तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गई। पुलिस ने बताया कि ट्रेन को आता देख हीरामणि ट्रैक से बकरियों को हटाने की कोशिश करने लगी, तभी ट्रेन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। वहीं, बहन को खतरे में देखकर उसका छोटा भाई रिंकू पाल उसे बचाने के लिए ट्रैक की ओर दौड़ा, लेकिन वह भी ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया है कि हीरामणि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हुए रिंकू को परिजनों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गुरुवार की सुबह इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया है।