वाराणसी में युवक की बेरहमी से हत्या, नोचे गए बाल, चेहरा भी कूचा गया

मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के बिहड़ा नहर के पास से जग्गू (30) नामक एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि वह एक होटल में काम करता था और उसके सिर के बाल नोच लिए गए थे। वहीं, उसके चेहरे पर भी चोट के निशान मिले हैं। घटना की जानकारी होने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि जग्गू की शादी 5 महीने पहले ही हुई थी। वहीं, मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बताया है कि मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। वहीं, जग्गू की बहन गीता ने उसकी शिनाख्त की है।