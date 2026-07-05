जौनपुर में हाईवे के किनारे मिला महिला का शव, काटे गए थे हाथ-पैर, पॉलीथिन में लपेटी थी लाश

घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी अमित सिंह मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया लिए। इसके साथ ही डॉग स्क्वायड भी मौके पर पहुंच गया है और मामले की छानबीन में जुटा हुआ है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव को देखने से प्रतीत हो रहा है कि महिला की उम्र करीब 25 साल के आसपास रही होगी। उन्होंने बताया कि महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ ही महिला की शिनाख्त कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है।