नदी में नहाने गई थीं 6 सहेलियां, गहरे पानी में डूबकर 2 किशोरियों की मौत, जौनपुर में सई नदी में बड़ा हादसा

जौनपुर में जलालपुर क्षेत्र के ग्राम नहोरा में शुक्रवार दोपहर सई नदी के जालकपुर घाट पर 6 किशोरियां नहाने गई थीं। नदी में नहाते समय गहरे पानी में डूबकर 2 किशोरियों की मौत हो गई है, जबकि एक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। नदी में नहाने गईं सभी किशोरियां कक्षा 12 की छात्राएं थीं। सई नदी में हुई घटना से किशोरियों के परिवार में शोक का माहौल है। दरअसल, नहोरा गांव के पनिहरियां पुरवा निवासी 6 सहेलियां शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर शिव मंदिर के पास स्थित सई नदी घाट पर नहाने गई थीं।