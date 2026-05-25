दूल्हा हत्याकांड के आरोपी को जौनपुर पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर, एक लाख का था इनाम, बाल-बाल बचे दो पुलिसकर्मी

पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ की इस घटना में घायल हुए एक लाख के इनामी बदमाश रवि यादव को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं रवि का एक साथी मौके से भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की टीम गठित की गई है। गौरतलब है कि एक मई को बारात ले जाने के दौरान हुई दूल्हे की हत्या के बाद से ही पुलिस टीम पर हत्यारोपियों को पकड़ने के लिए काफी दबाव था। इसके बाद जौनपुर पुलिस को यह कामयाबी मिली है।