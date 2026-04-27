Accident: एक टक्कर में उजड़ गए तीन घर, तेज रफ्तार ट्रक ने छीनी मासूम जिंदगियां, परिवारों में पसरा मातम

तेज रफ्तार का कहर, एक झटके में तीन जिंदगियां खत्म, अपनों की चीखों से गूंज उठा पूरा इलाका (Source: Police Media Cell)
Road Accident Update: जौनपुर जनपद के मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में सोमवार अल सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। जौनपुर-रायबरेली हाईवे पर सतहरिया के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने सवारियों से भरे ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 6 बजे एक ऑटो रिक्शा मुंगरा बादशाहपुर की ओर सवारियां लेकर जा रहा था। जैसे ही ऑटो सतहरिया के आगे पुलिया के पास पहुंचा, सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और वह सड़क किनारे खाई में पलट गया। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े।
हादसे के बाद ट्रक चालक अपना वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने प्रशासन से आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।
घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अश्वनी कुमार दुबे और सतहरिया चौकी इंचार्ज धनंजय राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। ऑटो में फंसे यात्रियों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और तत्काल एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतहरिया भेजा गया।
अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने छह घायलों में से तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान इस प्रकार हुई है।
इनकी मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांवों में शोक की लहर दौड़ गई।
घटना की सूचना मिलते ही मृतकों और घायलों के परिजन अस्पताल पहुंचने लगे। अस्पताल परिसर में रोने-बिलखने की आवाजें गूंज उठीं। परिजन अपने प्रियजनों को खोने के दुख में बदहवास नजर आए।
पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही फरार ट्रक चालक की तलाश तेज कर दी गई है। आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। थानाध्यक्ष अश्वनी कुमार दुबे ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है और तीन अन्य घायल हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी ट्रक चालक को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर अक्सर वाहन तेज गति से चलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि हाईवे पर स्पीड कंट्रोल के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। दुर्घटनास्थल पर चेतावनी संकेत लगाए जाएं। ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।
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