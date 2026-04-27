Accident: एक टक्कर में उजड़ गए तीन घर, तेज रफ्तार ट्रक ने छीनी मासूम जिंदगियां, परिवारों में पसरा मातम

पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही फरार ट्रक चालक की तलाश तेज कर दी गई है। आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। थानाध्यक्ष अश्वनी कुमार दुबे ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है और तीन अन्य घायल हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी ट्रक चालक को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।