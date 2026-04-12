जौनपुर में बाइक की डिग्गी से पार किए थे 5 लाख, एनकाउंटर में एक को लगी गोली, साथी भी गिरफ्तार

मुठभेड़ में घायल आरोपी, pc-jaunpur police
जौनपुर: मछलीशहर और पावरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मछलीशहर पर पंजीकृत मुकदमे में बाइक की डिग्गी से पैसा निकाल कर फरार हुए दो आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि उसके साथ उसका साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, मछलीशहर और पावरा पुलिस की टीम ने 7 अप्रैल को एक व्यक्ति की बाइक से 5 लाख रुपए की लूट करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कुंवरपुर के पास नाकाबंदी कर अपराध और अपराधियों के खिलाफ जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर दो लोग आते दिखे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया।
पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया जाने के बाद आरोपियों ने टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और प्रभारी निरीक्षक मछलीशहर की गोली से एक अभियुक्त घायल हो गया।बताया जा रहा है कि इस दौरान आरोपी सत्येंद्र कुमार दोबरे के पैर में गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। अपने साथी को जमीन पर गिरता देख दूसरे आरोपी गुड्डू ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल से दबा जाने के कारण गुड्डू को भी चोट लगी है। दोनों को अस्पताल भेजा गया है और डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 4 लाख 20 हजार रुपए कैश, 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही आरोपियों की बाइक को भी सीज कर लिया गया है।
पुलिस ने बताया कि 7 अप्रैल को बदलापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले शोभनाथ मिश्रा एसबीआई बैंक से पैसा निकाल कर घर जा रहे थे। इसी दौरान मुस्तफाबाद यूनियन बैंक के पास रूककर चाय पीने लगे। पकड़े गए दोनों आरोपी उस समय शोभनाथ मिश्रा की रेकी कर रहे थे और जैसे ही मौका मिला दोनों ने उनकी बाइक की डिग्गी से 5 लाख रुपए निकाल लिए और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि सत्येंद्र कुमार के ऊपर कई जनपदों में कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं और वह इटावा का रहने वाला है। वहीं, उसका साथी गुड्डू उर्फ इकरार औरैया का रहने वाला है और उसके खिलाफ भी अलग-अलग जनपदों में कुल सात मुकदमे दर्ज हैं।
बड़ी खबरेंView All
जौनपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग