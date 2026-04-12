जौनपुर में बाइक की डिग्गी से पार किए थे 5 लाख, एनकाउंटर में एक को लगी गोली, साथी भी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि 7 अप्रैल को बदलापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले शोभनाथ मिश्रा एसबीआई बैंक से पैसा निकाल कर घर जा रहे थे। इसी दौरान मुस्तफाबाद यूनियन बैंक के पास रूककर चाय पीने लगे। पकड़े गए दोनों आरोपी उस समय शोभनाथ मिश्रा की रेकी कर रहे थे और जैसे ही मौका मिला दोनों ने उनकी बाइक की डिग्गी से 5 लाख रुपए निकाल लिए और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि सत्येंद्र कुमार के ऊपर कई जनपदों में कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं और वह इटावा का रहने वाला है। वहीं, उसका साथी गुड्डू उर्फ इकरार औरैया का रहने वाला है और उसके खिलाफ भी अलग-अलग जनपदों में कुल सात मुकदमे दर्ज हैं।