शादी के मंडप में पहुंचने से पहले दुल्हन के ममेरे भाई ने दूल्हे की गोली मार कर की थी हत्या, 8 गिरफ्तार… जानिए पूरा सच

दूल्हे के भाई आकाश, जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। उनके अनुसार रास्ते में उनकी गाड़ी सड़क किनारे रोक दी गई थी। क्योंकि पीछे आ रही अन्य गाड़ियों का इंतजार किया जा रहा था। उस समय आजाद आगे की सीट पर बैठकर मोबाइल देख रहा था। जबकि आकाश पीछे बैठा हुआ था। इसी दौरान एक अपाचे बाइक पर दो युवक वहां पहुंचे। दोनों ने अपने चेहरे गमछे से ढक रखे थे। रात के समय भी काला चश्मा पहना हुआ था। बाइक की नंबर प्लेट भी कपड़े से ढकी हुई थी। जिससे उनकी पहचान छिपी रहे। आरोपियों ने गाड़ी के पास आकर शीशा खटखटाया। जैसे ही आजाद ने शीशा नीचे किया। पीछे बैठे हमलावर ने अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दीं।फायरिंग होते ही गाड़ी चला रहा ड्राइवर डरकर मौके से भाग निकला। आकाश अपनी जान बचाने के लिए सीट के नीचे झुक गया।