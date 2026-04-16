हेलो! शादी से इनकार कर दो नहीं तो…युवक को धमकी, जौनपुर की होने वाली सास ने दर्ज कराया मुकदमा

महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि तीनों आरोपी शादी में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला की तहरीर के मुताबिक, आरोपी मुकेश कुमार ने उनके होने वाले दामाद को फोन पर धमकी देकर कहा है कि तुम जहां शादी करने वाले हो, वहां शादी मत करना, नहीं तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। उन्होंने बताया कि यह एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है कि उन्हें फोन पर धमकी दी जा रही है, जिससे वह परेशान हो गई हैं।