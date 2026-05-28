28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जौनपुर

रवि की बुआ बोलीं- यादव होने के कारण एनकाउंटर में मार दिया, बाकी आरोपियों को सत्ता पक्ष का संरक्षण

Jaunpur Encounter: दूल्हा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी और एक लाख रुपए के इनामी रवि यादव के एनकाउंटर के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। रवि के परिजनों ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है।

2 min read
Google source verification

जौनपुर

image

Vijendra Mishra

May 28, 2026

Jaunpur ravi yadav encounter

जौनपुर में दूल्हा हत्याकांड (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Jaunpur Ravi Yadav Encounter: जौनपुर में दूल्हा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी और एक लाख रुपए के इनामी रवि यादव के एनकाउंटर के बाद तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। रवि के परिजनों ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है। परिजनों का आरोप है कि यादव होने के कारण रवि को आगे किया गया, जबकि बाकी के आरोपियों को सत्ता पक्ष के एक नेता का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए उन्हें कुछ नहीं किया जा रहा है।

सभी आरोपियों के एनकाउंटर की मांग

जौनपुर में हुए दूल्हा हत्याकांड के आरोपी और पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए रवि यादव की बुआ शर्मिला ने कहा है कि रवि इस घटना में मुख्य रूप से शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी उसका एनकाउंटर कर दिया गया। उन्होंने मांग की है कि इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों का एनकाउंटर किया जाना चाहिए। शर्मिला ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में इस सरकार में कोई भी यादव सुरक्षित नहीं है। शर्मिला ने आरोप लगाया है कि रवि को यादव होने की सजा मिली है और इसी वजह से उसका एनकाउंटर किया गया।

पुलिस के पास नहीं है सबूत

वहीं, इस एनकाउंटर में मारे गए रवि यादव के परिजन ने पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए हैं। परिजनों का कहना है कि यदि रवि इस हत्याकांड में शामिल था तो पुलिस कोई सबूत क्यों नहीं दिखा रही है। पुलिस को सबूत दिखाना चाहिए। रवि के परिजनों ने इस मामले में आरोपी भोले राजभर और प्रदीप बिन को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मोटी रकम लेने के बाद उन्हें इस मामले से दूर कर दिया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बाकी के आरोपियों पर हाथ है, इसी वजह से पुलिस उन्हें कुछ नहीं कर रही।

वहीं इस मामले पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने भी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि यादव जाति का होने के कारण रवि का एनकाउंटर किया गया। उन्होंने कहा कि जिसने भी यदि कोई अपराध किया है तो उस अपराधी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी करना पुलिस का काम है, जबकि सजा देना न्यायालय का काम है।

क्या है दूल्हा हत्याकांड?

दरअसल, 1 मई को खेतासराय थाना इलाके के मनेछा में शादी करने के लिए जा रहे दूल्हे आजाद बिन्द की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है की सरायख्वाजा थाना इलाके के बड़उर गांव के आजाद की शादी बीबीपुर के गोरखनाथ बिन्द की बेटी के साथ तय हुई थी। इसके बाद आजाद धूमधाम से बारात निकालकर जा रहा था। जैसे ही दूल्हा मनेछा पहुंचा वैसे ही बाइक सवार दो लोग आए और आजाद को गोली मार दी।

बताया जा रहा है कि इस दौरान बाइक का नंबर प्लेट ढक दिया गया था और बाइक चलाने वाले लोग मुंह बांधकर कार के बराबर बाइक के चला रहे थे। इसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर आजाद को घायल किया गया, जिसके बाद कार चालक ने गाड़ी सीधे अस्पताल के लिए मोड़ दिया। वहीं, अस्पताल में डॉक्टर ने दूल्हे आजाद को मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें

दूल्हा हत्याकांड के आरोपी को जौनपुर पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर, एक लाख का था इनाम, बाल-बाल बचे दो पुलिसकर्मी
जौनपुर
Encounter in jaunpur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 May 2026 08:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jaunpur / रवि की बुआ बोलीं- यादव होने के कारण एनकाउंटर में मार दिया, बाकी आरोपियों को सत्ता पक्ष का संरक्षण

बड़ी खबरें

View All

जौनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में एनकाउंटर में मारे गए 85% PDA वर्ग के! अखिलेश का जौनपुर मुठभेड़ पर सवाल

जौनपुर

दूल्हा हत्याकांड के आरोपी को जौनपुर पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर, एक लाख का था इनाम, बाल-बाल बचे दो पुलिसकर्मी

Encounter in jaunpur
जौनपुर

शादी के मंडप में पहुंचने से पहले दुल्हन के ममेरे भाई ने दूल्हे की गोली मार कर की थी हत्या, 8 गिरफ्तार… जानिए पूरा सच

मृतक दूल्हा पकड़े गए आरोपी फोटो सोर्स विभाग
जौनपुर

जौनपुर में खूनी बारात, लव मैरिज से नाराज ममेरे भाई ने दूल्हे को गोलियों से भूना, दुल्हन ने की पहचान

Jaunpur Murder, Groom Shot Dead, Wedding Eve Murder
जौनपुर

एक टक्कर में उजड़ गए तीन घर, तेज रफ्तार ट्रक ने छीनी मासूम जिंदगियां, परिवारों में पसरा मातम

तेज रफ्तार का कहर, एक झटके में तीन जिंदगियां खत्म, अपनों की चीखों से गूंज उठा पूरा इलाका (Source: Police Media Cell)
जौनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.