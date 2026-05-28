रवि की बुआ बोलीं- यादव होने के कारण एनकाउंटर में मार दिया, बाकी आरोपियों को सत्ता पक्ष का संरक्षण

वहीं, इस एनकाउंटर में मारे गए रवि यादव के परिजन ने पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए हैं। परिजनों का कहना है कि यदि रवि इस हत्याकांड में शामिल था तो पुलिस कोई सबूत क्यों नहीं दिखा रही है। पुलिस को सबूत दिखाना चाहिए। रवि के परिजनों ने इस मामले में आरोपी भोले राजभर और प्रदीप बिन को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मोटी रकम लेने के बाद उन्हें इस मामले से दूर कर दिया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बाकी के आरोपियों पर हाथ है, इसी वजह से पुलिस उन्हें कुछ नहीं कर रही।