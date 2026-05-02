जौनपुर में खूनी बारात, लव मैरिज से नाराज ममेरे भाई ने दूल्हे को गोलियों से भूना, दुल्हन ने की पहचान

पुलिस पूछताछ में दुल्हन सोनी बिंद ने बताया कि वह और आजाद पिछले दो साल से एक-दूसरे को पसंद करते थे। 6 महीने पहले ही दोनों की शादी तय हुई थी। दुल्हन का ममेरा भाई प्रदीप बिंद इस शादी के खिलाफ था। उसने दुल्हन को कई बार आजाद से बात करने के लिए भी मना किया था। घटना के दो दिन पहले प्रदीप शादी में शामिल होने के बहाने घर आया था, लेकिन वह शाम को बिना बताए निकल गया और वारदात को अंजाम दिया। वहीं, तीसरे आरोपी भोले राजभर ने प्रदीप और रवि को दूल्हे की लोकेशन शेयर की थी।