मेरे प्रेमी को जेल से बाहर लाओ, मेरी शादी कराओ प्रेमिका ने सौ फीट ऊपर चढ़कर किया ऐलान… नहीं तो दे दूंगी जान

जौनपुर के नेवढ़िया थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया। जब एक किशोरी अचानक गांव में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। किशोरी की एक ही मांग थी कि उसके प्रेमी को जेल से रिहा किया जाए और दोनों की शादी कराई जाए। जानकारी के मुताबिक, किशोरी का पास के गांव के एक युवक से प्रेम संबंध था। 2 अप्रैल को किशोरी की मां ने युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उस पर शादी का झांसा देकर भगाने और शोषण करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर 6 अप्रैल को युवक को जेल भेज दिया था।