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Lucknow Road Accident: चलती वैन का दरवाजा खोलना पड़ा भारी: चिनहट में दर्दनाक हादसा, स्कूटी सवार की मौके पर मौत

लखनऊ के चिनहट में चलती वैन का दरवाजा खोलने से दर्दनाक हादसा हुआ। स्कूटी सवार 50 वर्षीय व्यक्ति टकराकर गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में मृत घोषित कर दिए गए।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 27, 2026

चलती वैन का दरवाजा खुला,स्कूटी सवार की दर्दनाक मौत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

चलती वैन का दरवाजा खुला,स्कूटी सवार की दर्दनाक मौत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Lucknow Accident: राजधानी लखनऊ के चिनहट इलाके में रविवार दोपहर एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। एक लापरवाही ने एक व्यक्ति की जान ले ली। चलती वैन का दरवाजा अचानक खोलने के कारण पीछे से आ रहे स्कूटी सवार की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

कैसे हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, घटना रविवार दोपहर चिनहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत यादव ढाबा के पास की है। बताया जा रहा है कि एक वैन चालक ने चलते वाहन का दरवाजा सड़क की ओर खोल दिया। उसी समय पीछे से तेज रफ्तार में स्कूटी चला रहे 50 वर्षीय शौनक शुक्ला दरवाजे से जा टकराए। टक्कर इतनी भीषण थी कि शौनक शुक्ला सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की।

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

हादसे के बाद आरोपी वैन चालक खुद घायल को लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद शौनक शुक्ला को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आरोपी चालक वैन को वहीं छोड़कर फरार हो गया। शौनक शुक्ला लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके के निवासी थे और एक स्टेशनरी की दुकान चलाते थे। वह रोजमर्रा की तरह स्कूटी से अपने काम से जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।

परिवार में मचा कोहराम

अस्पताल कर्मियों को शौनक शुक्ला के पास से मोबाइल फोन मिला, जिसके जरिए उनके परिवार को सूचना दी गई। जैसे ही यह खबर उनके घर पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी राधा शुक्ला और उनके दोनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। शौनक परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे, जिससे अब परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है।

इलाके में शोक की लहर

इस हादसे के बाद शौनक शुक्ला के मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों ने घटना पर गहरा दुख जताया और इसे पूरी तरह लापरवाही का परिणाम बताया।

पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश

चिनहट थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी वैन चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और वैन के नंबर के आधार पर ड्राइवर की पहचान करने की कोशिश कर रही है। चिनहट थाने के इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

भाई ने दर्ज कराई एफआईआर

मृतक के भाई इंद्र देव शुक्ला ने आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल

इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वाहन चलाते समय इस तरह की छोटी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

  • जरूरी सावधानियां
  • चलते वाहन का दरवाजा कभी अचानक न खोलें
  • साइड मिरर देखकर ही दरवाजा खोलें
  • सड़क पर पीछे आ रहे वाहनों का ध्यान रखें
  • यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें

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Published on:

27 Apr 2026 02:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow Road Accident: चलती वैन का दरवाजा खोलना पड़ा भारी: चिनहट में दर्दनाक हादसा, स्कूटी सवार की मौके पर मौत

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