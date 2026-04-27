Lucknow Road Accident: चलती वैन का दरवाजा खोलना पड़ा भारी: चिनहट में दर्दनाक हादसा, स्कूटी सवार की मौके पर मौत

पुलिस के अनुसार, घटना रविवार दोपहर चिनहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत यादव ढाबा के पास की है। बताया जा रहा है कि एक वैन चालक ने चलते वाहन का दरवाजा सड़क की ओर खोल दिया। उसी समय पीछे से तेज रफ्तार में स्कूटी चला रहे 50 वर्षीय शौनक शुक्ला दरवाजे से जा टकराए। टक्कर इतनी भीषण थी कि शौनक शुक्ला सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की।