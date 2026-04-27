Lucknow Road Accident: चलती वैन का दरवाजा खोलना पड़ा भारी: चिनहट में दर्दनाक हादसा, स्कूटी सवार की मौके पर मौत

चलती वैन का दरवाजा खुला,स्कूटी सवार की दर्दनाक मौत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Lucknow Accident: राजधानी लखनऊ के चिनहट इलाके में रविवार दोपहर एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। एक लापरवाही ने एक व्यक्ति की जान ले ली। चलती वैन का दरवाजा अचानक खोलने के कारण पीछे से आ रहे स्कूटी सवार की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार, घटना रविवार दोपहर चिनहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत यादव ढाबा के पास की है। बताया जा रहा है कि एक वैन चालक ने चलते वाहन का दरवाजा सड़क की ओर खोल दिया। उसी समय पीछे से तेज रफ्तार में स्कूटी चला रहे 50 वर्षीय शौनक शुक्ला दरवाजे से जा टकराए। टक्कर इतनी भीषण थी कि शौनक शुक्ला सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की।
हादसे के बाद आरोपी वैन चालक खुद घायल को लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद शौनक शुक्ला को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आरोपी चालक वैन को वहीं छोड़कर फरार हो गया। शौनक शुक्ला लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके के निवासी थे और एक स्टेशनरी की दुकान चलाते थे। वह रोजमर्रा की तरह स्कूटी से अपने काम से जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।
अस्पताल कर्मियों को शौनक शुक्ला के पास से मोबाइल फोन मिला, जिसके जरिए उनके परिवार को सूचना दी गई। जैसे ही यह खबर उनके घर पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी राधा शुक्ला और उनके दोनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। शौनक परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे, जिससे अब परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है।
इस हादसे के बाद शौनक शुक्ला के मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों ने घटना पर गहरा दुख जताया और इसे पूरी तरह लापरवाही का परिणाम बताया।
चिनहट थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी वैन चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और वैन के नंबर के आधार पर ड्राइवर की पहचान करने की कोशिश कर रही है। चिनहट थाने के इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
मृतक के भाई इंद्र देव शुक्ला ने आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वाहन चलाते समय इस तरह की छोटी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।
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