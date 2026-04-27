“कोई भी रिजल्ट आखिरी नहीं”, CM योगी का भावुक संदेश, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को दिया ये खास मंत्र

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के क्लास 10th और 12th के नतीजे घोषित किए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टूडेंट्स के नाम एक खास संदेश साझा किया है। सीएम योगी ने उन स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया है जो अपने रिजल्ट से थोड़े निराश थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, जीवन में कोई भी परिणाम अंतिम नहीं होता। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन से जुड़े हुए हैं।