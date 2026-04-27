“कोई भी रिजल्ट आखिरी नहीं”, CM योगी का भावुक संदेश, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को दिया ये खास मंत्र

योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड स्टूडेंट्स को दिया संदेश
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के क्लास 10th और 12th के नतीजे घोषित किए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टूडेंट्स के नाम एक खास संदेश साझा किया है। सीएम योगी ने उन स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया है जो अपने रिजल्ट से थोड़े निराश थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, जीवन में कोई भी परिणाम अंतिम नहीं होता। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन से जुड़े हुए हैं।
ध्यान रखें हर नतीजा एक नई शुरुआत का मौका देता है।
मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट्स को 'चरैवेति-चरैवेति' (लगातार आगे बढ़ते रहो) का मंत्र देते हुए मेहनत और सहनशीलता बनाए रखने का मैसेज दिया। उन्होंने बच्चों के लिए यह भी कहा कि जिस तरह सोना आग में तपकर निखरता है, उसी तरह चुनौतियां इंसान को और मजबूत बनाती हैं।
सीएम योगी ने अपने संदेश में गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जैसी महान हस्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में हार न मानने वाले लोग ही आखिरकार सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स से अपील की कि वे एक परीक्षा परिणाम से खुद को न आंकें। लगातार मेहनत और पक्के इरादे ही भविष्य में बड़ी कामयाबी का रास्ता खोलते हैं।
मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट्स के साथ ही पेरेंट्स के लिए भी जरूरी बात कही। उन्होंने अभिभावकों से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि वे बच्चों के कम नंबर आने पर निराश न हों और न ही उन पर किसी प्रकार का दबाव बनाएं।
यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की एग्जाम्स देने वाले करीब 52 लाख स्टूडेंट्स के नतीजें 23 अप्रैल को जारी किए गए थे। इस बार के नतीजों में कक्षा 10वीं का पास परसेंटेज 90.42 रहा, जबकि कक्षा 12वीं में 80.38 परसेंट स्टूडेंट्स सफल रहे। बोर्ड ने इस बार रिकॉर्ड समय में नतीजे जारी कर एक नई मिसाल भी पेश की।
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