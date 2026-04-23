UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड के 50 लाख छात्रों का इंतजार खत्म, 10वीं-12वीं के रिजल्ट पर आ गया बड़ा अपडेट

UP Board 10th 12th Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) आज यानी 23 अप्रैल को कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रिजल्ट आज शाम 4 बजे आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया जाएगा। इस घोषणा के साथ ही प्रदेश के 50 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं का लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in के साथ-साथ डिजीलॉकर के जरिए भी तुरंत देख और डाउनलोड कर सकेंगे।