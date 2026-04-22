SSC Recruitment 2026: एसएससी ने इन 2 भर्तीयों के पदों की बढ़ाई संख्या, अब हजारों और युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी

SSC Stenographer Final Vacancy List 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी' और 'डी' परीक्षा 2026 के लिए फाइनल वैकेंसी की लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। आयोग ने साल 2026 की दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के पदों की संख्या में इजाफा कर दिया है। पदों की संख्या बढ़ने से अब प्रतियोगिता में शामिल उम्मीदवारों के चयन की संभावनाएं पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। आयोग ने इस संबंध में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विस्तृत नोटिस जारी कर दिया है।