UP Home Guard Exam 2026: यूपी होम गार्ड भर्ती परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, 41,424 पदों के लिए ऐसे करें सिटी स्लिप डाउनलोड

UP Home Guard Exam City Slip 2026 Out: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने होम गार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों कैंडिडेट्स का इंतजार खत्म कर दिया है। बोर्ड ने परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप (Exam City Slip) ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए प्रदेश में होम गार्ड के कुल 41,424 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया है, वे अब पोर्टल पर जाकर यह चेक कर सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित होगी।