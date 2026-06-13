माता-पिता को खोने के गहरे दर्द को बनाया अपनी ताकत, कर्नाटक के होसपेट में एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर पेश की संघर्ष और समर्पण की मिसाल

आंसुओं को हौसले में बदला

जिस बेटी को डॉक्टर के रूप में देखने का सपना उसके माता-पिता ने संजोया था, उसी सपने के साकार होने से पहले ही दोनों इस संसार को छोड़कर चले गए। जोधाराम टोंटिया और उनकी धर्मपत्नी अपनी लाडली को डॉक्टर की सफेद कोट में देखने की तमन्ना अपने दिल में लिए ही ईश्वर के चरणों में विलीन हो गए। माता-पिता के असामयिक निधन का गहरा आघात किसी भी संतान को तोड़ सकता है, लेकिन डॉ. धापु कुमारी ने इस दु:ख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने आंसुओं को हौसले में बदलते हुए पढ़ाई जारी रखी और कठिन परिश्रम के दम पर एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर अपने माता-पिता के सपनों को साकार कर दिखाया।