अस्पताल परिसर में बनेगा पंचवटी वन, 5 अगस्त को होगा लोकार्पण

मानसिक शांति के लिए प्रकृति का संरक्षण आवश्यक

मुख्य अतिथि के रूप में अब्दुल अली सिद्दीकी (आइएफएस), उप वन संरक्षक, धारवाड़ जोन उपस्थित रहेंगे। विशिष्ट अतिथियों में डॉ. सुहासकुमार शेट्टी (प्राचार्य, केएलई आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगावी), राजेंद्र बिजापुर (पर्यावरण विशेषज्ञ, हुब्बल्ली) तथा डॉ. बी.आर. पाटिल (प्रमुख, केसीटीआरआई, नवनगर) शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. जितेंद्र मजेठिया, अध्यक्ष, मजेठिया फाउंडेशन हुब्बल्ली करेंगे। आयोजकों ने बताया कि भारतीय वैदिक परंपरा और आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य का प्रकृति से गहरा संबंध है। स्वस्थ जीवन और मानसिक शांति के लिए प्रकृति का संरक्षण आवश्यक है। इसी विचार को साकार करते हुए अस्पताल परिसर में पहली बार जन्म नक्षत्र वन और पंचवटी वन विकसित किए जा रहे हैं। यह परियोजना समाज को फिजिकल हीलिंग (शारीरिक उपचार) और होलिस्टिक वेलनेस (समग्र स्वास्थ्य) का संदेश देगी। कार्यक्रम में नागरिकों को अपने जन्म नक्षत्र से संबंधित पौधे को अपने हाथों से जल अर्पित करने और प्रार्थना करने का अवसर मिलेगा।