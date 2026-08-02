औंधे मुंह गिरे पान के दाम, संकट में हजारों किसानों की आजीविका

मानसून के दौरान मांग में कमी

विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून के दौरान मांग में कमी और बाजार में आपूर्ति अधिक होने से कीमतों पर दबाव बना है। हालांकि श्रावण मास शुरू होने के बाद मंदिरों, धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक आयोजनों में पान की खपत बढऩे से बाजार में तेजी आने की संभावना है। किसानों ने सरकार से बाजार हस्तक्षेप कर उचित मूल्य सुनिश्चित करने, विपणन व्यवस्था मजबूत करने तथा संकटग्रस्त पान उत्पादकों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द स्थिति नहीं सुधरी तो आने वाले समय में कई किसान पान की खेती छोडऩे को मजबूर हो सकते हैं।