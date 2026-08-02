2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हुबली

कर्नाटक बन रहा आम निर्यात का नया हब, तोतापुरी और नीलम की विदेशों में बढ़ी मांग

देश के कुल आम उत्पादन में लगभग 7 से 8 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला कर्नाटक अब भारतीय आमों के निर्यात का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। देश का तीसरा सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य पहली बार अपनी दो प्रमुख लेट-सीजन किस्मों तोतापुरी और नीलम की हवाई खेप मालदीव भेजने में सफल रहा है। कृषि एवं प्रसंस्कृ खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की पहल से हुई यह उपलब्धि न केवल राज्य के बागवानी क्षेत्र, बल्कि भारतीय कृषि निर्यात के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। इससे विदेशी बाजारों में कर्नाटक के आमों की नई पहचान बनेगी और किसानों को बेहतर मूल्य मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।
2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Aug 02, 2026

तोतापुरी आम

तोतापुरी आम

उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक तीसरा सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य
भारत विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है और वैश्विक आम उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी लगभग 45 प्रतिशत है। देश में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक तीसरा सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य है। राज्य में हर वर्ष लगभग 17 लाख टन आम का उत्पादन होता है, जो देश के कुल उत्पादन का करीब 7 से 8 प्रतिशत है। कर्नाटक के कोलार, चिक्कबल्लापुर, बेंगलूरु ग्रामीण, रामनगर, बेलगावी, रायचूर, बल्लारी, कोप्पल, धारवाड़ और विजयपुर जिले प्रमुख आम उत्पादक क्षेत्र हैं। इनमें कोलार को राज्य का सबसे बड़ा आम उत्पादक जिला माना जाता है।

पहली बार मालदीव पहुंची एयर शिपमेंट
हालांकि इस वर्ष रायचूर और बेलगावी सहित कुछ जिलों में प्रतिकूल मौसम के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ, लेकिन कोलार और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी पैदावार से राज्य का कुल उत्पादन संतुलित बना रहा। इसी बीच निर्यात के नए अवसर मिलने से किसानों को बेहतर कीमत मिलने का रास्ता भी खुल गया। एपीडा के सहयोग से कोलार जिले से एक मीट्रिक टन नीलम और तोतापुरी आमों की पहली हवाई खेप मालदीव भेजी गई। यह पहली बार है जब कर्नाटक की इन देर से पकने वाली किस्मों को एयर कार्गो के माध्यम से मालदीव के बाजार तक पहुंचाया गया है।

तोतापुरी और नीलम से मिली नई पहचान
कर्नाटक में कई किस्मों के आमों की खेती होती है, लेकिन तोतापुरी राज्य की सबसे अधिक उत्पादित किस्म है। इसके अलावा बंगनपल्ली, नीलम, रसपुरी, मालिका, हिमायत (इमाम पसंद) तथा कुछ क्षेत्रों में अल्फांसो का भी उत्पादन होता है। तोतापुरी आम अपनी तोते की चोंच जैसी नुकीली आकृति, हल्के मीठे-खट्टे स्वाद तथा जूस, पल्प, प्यूरी और प्रोसेसिंग उद्योग में व्यापक उपयोग के लिए विश्वभर में जाना जाता है। वहीं नीलम आम अपने मीठे स्वाद, गहरी सुगंध, रसदार और कम रेशेदार गूदे के कारण ताजा फल के रूप में विदेशी बाजारों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। दोनों किस्में लेट-सीजन आम हैं, जिनकी तुड़ाई जून के अंत से जुलाई के अंत तक होती है। इनका निर्यात बढऩे से भारत के आम निर्यात का मौसम लंबा होगा और विदेशी बाजारों में भारतीय आमों की उपलब्धता अधिक समय तक बनी रहेगी।

खाड़ी देशों में तेजी से बढ़ रही मांग
भारतीय आमों की मांग संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, मालदीव, सिंगापुर, ब्रिटेन, अमरीका और कनाडा सहित 40 से अधिक देशों में है। विशेष रूप से तोतापुरी और नीलम जैसी किस्मों की मांग खाड़ी देशों में लगातार बढ़ रही है। मालदीव को पहली एयर शिपमेंट को इसी बढ़ती मांग का परिणाम माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Aug 2026 08:51 pm

Published on:

02 Aug 2026 08:51 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / कर्नाटक बन रहा आम निर्यात का नया हब, तोतापुरी और नीलम की विदेशों में बढ़ी मांग

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

औंधे मुंह गिरे पान के दाम, संकट में हजारों किसानों की आजीविका

पान की खेती
हुबली

चोरी हुए मोबाइल बरामद करने में देश में अव्वल बना कर्नाटक, सीइआइआर पोर्टल से 1.55 लाख से अधिक मोबाइल बरामद

मोबाइल फोन
हुबली

उभरती प्रतिभा: बेटियां तोड़ रहीं परंपरागत सीमाएं, थ्रो स्पर्धाओं में देविका पुरोहित ने दिखाई दमदार उड़ान

देविका पुरोहित
हुबली

​​​​​Karnataka News: भाजपा नेता योगेश गौड़ा हत्याकांड में नया मोड़, पत्नी बोलीं- मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगी

Yogesh Gowda Murder
हुबली

राजस्थान मूल के कांतिलाल पुरोहित व शांतिलाल ओस्तवाल सहित छह होंगे वाणिज्य रत्न से सम्मानित

राजस्थान मूल के कांतिलाल पुरोहित एवं शांतिलाल ओस्तवाल।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.