कर्नाटक बन रहा आम निर्यात का नया हब, तोतापुरी और नीलम की विदेशों में बढ़ी मांग

तोतापुरी और नीलम से मिली नई पहचान

कर्नाटक में कई किस्मों के आमों की खेती होती है, लेकिन तोतापुरी राज्य की सबसे अधिक उत्पादित किस्म है। इसके अलावा बंगनपल्ली, नीलम, रसपुरी, मालिका, हिमायत (इमाम पसंद) तथा कुछ क्षेत्रों में अल्फांसो का भी उत्पादन होता है। तोतापुरी आम अपनी तोते की चोंच जैसी नुकीली आकृति, हल्के मीठे-खट्टे स्वाद तथा जूस, पल्प, प्यूरी और प्रोसेसिंग उद्योग में व्यापक उपयोग के लिए विश्वभर में जाना जाता है। वहीं नीलम आम अपने मीठे स्वाद, गहरी सुगंध, रसदार और कम रेशेदार गूदे के कारण ताजा फल के रूप में विदेशी बाजारों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। दोनों किस्में लेट-सीजन आम हैं, जिनकी तुड़ाई जून के अंत से जुलाई के अंत तक होती है। इनका निर्यात बढऩे से भारत के आम निर्यात का मौसम लंबा होगा और विदेशी बाजारों में भारतीय आमों की उपलब्धता अधिक समय तक बनी रहेगी।