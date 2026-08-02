उभरती प्रतिभा: बेटियां तोड़ रहीं परंपरागत सीमाएं, थ्रो स्पर्धाओं में देविका पुरोहित ने दिखाई दमदार उड़ान

सातवीं से ही खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया

देविका ने पहली से दसवीं कक्षा तक की पढ़ाई भगिनी निवेदिता विद्यालय नवनगर हुब्बल्ली से की। इसी दौरान उन्होंने खेलकूद, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन कर अपनी अलग पहचान बनाई। देविका ने कक्षा सातवीं से ही खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया था। लगातार अभ्यास और मेहनत का परिणाम यह रहा कि दसवीं कक्षा के दौरान उन्होंने स्कूल स्तर पर शॉट पुट (गोला फेंक), डिस्कस थ्रो (चक्र फेंक) तथा शतरंज (चेस) में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद क्लस्टर स्तर पर भी उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने शॉट पुट (गोला फेंक) तथा हैमर थ्रो (हथौड़ा फेंक) में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि जेवलिन थ्रो (भाला फेंक) प्रतियोगिता में भी भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तालुक स्तर पर हैमर थ्रो (हथौड़ा फेंक) में 19.28 मीटर का थ्रो करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया।