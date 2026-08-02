चोरी हुए मोबाइल बरामद करने में देश में अव्वल बना कर्नाटक, सीइआइआर पोर्टल से 1.55 लाख से अधिक मोबाइल बरामद

मोबाइल फोन
दिल्ली में सबसे अधिक मोबाइल चोरी के मामले दर्ज
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में अब तक 5,72,972 मोबाइल चोरी के मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस ने सीइआइआर पोर्टल के माध्यम से चोरी या गुम हुए मोबाइल के आईएमईआई नंबर को ट्रैक कर बड़ी संख्या में मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाए हैं। दिल्ली में सबसे अधिक 10,24,244 मोबाइल चोरी के मामले दर्ज हुए, लेकिन वहां केवल 45,931 मोबाइल ही बरामद हो सके और रिकवरी दर महज 7.09 प्रतिशत रही। वहीं महाराष्ट्र में 6,89,044 मामलों में 1,59,068 मोबाइल बरामद किए गए।
उपलब्धि का श्रेय डिजिटल ट्रैकिंग तकनीक
तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की रिकवरी दर क्रमश: 44.16 प्रतिशत और 45.77 प्रतिशत दर्ज की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कर्नाटक की इस उपलब्धि का श्रेय डिजिटल ट्रैकिंग तकनीक, सीइआइआर पोर्टल के प्रभावी उपयोग और स्थानीय पुलिस थानों की समन्वित कार्रवाई को जाता है।
जनजागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता
विशेषज्ञों का कहना है कि केवल चोरी के बाद मोबाइल बरामद करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मोबाइल चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए निगरानी, गश्त और जनजागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है।
फैक्ट बॉक्स
कर्नाटक में मोबाइल चोरी के मामले-5,72,972
बरामद मोबाइल-1,55,940
रिकवरी दर-47.48 फीसदी (देश में सबसे अधिक)
बरामदगी का आधार- सीइआइआर पोर्टल एवं आइएमइआइ ट्रेकिंग
बड़ी खबरेंView All
हुबली
कर्नाटक
ट्रेंडिंग