चोरी हुए मोबाइल बरामद करने में देश में अव्वल बना कर्नाटक, सीइआइआर पोर्टल से 1.55 लाख से अधिक मोबाइल बरामद

दिल्ली में सबसे अधिक मोबाइल चोरी के मामले दर्ज

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में अब तक 5,72,972 मोबाइल चोरी के मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस ने सीइआइआर पोर्टल के माध्यम से चोरी या गुम हुए मोबाइल के आईएमईआई नंबर को ट्रैक कर बड़ी संख्या में मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाए हैं। दिल्ली में सबसे अधिक 10,24,244 मोबाइल चोरी के मामले दर्ज हुए, लेकिन वहां केवल 45,931 मोबाइल ही बरामद हो सके और रिकवरी दर महज 7.09 प्रतिशत रही। वहीं महाराष्ट्र में 6,89,044 मामलों में 1,59,068 मोबाइल बरामद किए गए।