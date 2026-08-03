बाल संस्कारों की पाठशाला में गूंजे गीता के श्लोक, नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत हुए नौनिहाल

भारतीय परंपराओं एवं सामाजिक रीति-रिवाजों की जानकारी

सराफ ने प्रेरक प्रसंगों, भारतीय परंपराओं, सामाजिक रीति-रिवाजों एवं पर्व-त्योहारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बचपन में प्राप्त संस्कार ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। साथ ही महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के माध्यम से बच्चों को आदर्श जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। सत्र के दौरान बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में धर्म, संस्कृति, इतिहास, महापुरुषों एवं राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े प्रश्न पूछे गए। बच्चों ने पूरे उत्साह एवं आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिए। विजेता प्रतिभागियों का सम्मान करते हुए सभी बच्चों को निरंतर अध्ययन, जिज्ञासा और ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित किया गया।