Chemical Leak: कर्नाटक फैक्टरी में 3 श्रमिकों की मौत

फैक्टरी की गतिविधियां रोकी गईं

पांचों श्रमिकों को तत्काल रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। दो घायलों का उपचार जारी है, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विक्रम और संजय तथा तेलंगाना के महबूबनगर निवासी गणेश के रूप में हुई है। तीनों की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच थी। घटना के बाद फैक्टरी का संचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया।