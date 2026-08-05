Chemical Leak: कर्नाटक फैक्टरी में 3 श्रमिकों की मौत

औद्योगिक क्षेत्र में हादसा
फैक्टरी की गतिविधियां रोकी गईं
पांचों श्रमिकों को तत्काल रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। दो घायलों का उपचार जारी है, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विक्रम और संजय तथा तेलंगाना के महबूबनगर निवासी गणेश के रूप में हुई है। तीनों की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच थी। घटना के बाद फैक्टरी का संचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया।
प्रारंभिक जांच में गैस रिसाव की पुष्टि
सूचना मिलते ही यादगीर के पुलिस अधीक्षक पृथ्विक शंकर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में गैस रिसाव की पुष्टि हुई है, हालांकि किस रसायन का रिसाव हुआ और इसके पीछे क्या कारण था, इसका आधिकारिक खुलासा अभी नहीं किया गया है। पुलिस एवं संबंधित विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं।
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