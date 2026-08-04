कर्मभूमि में रची सफलता की नई इबारत: ओडवाड़ा के कांतिलाल पुरोहित ने मेहनत, ईमानदारी और सेवा भाव से खड़ा किया राजगुरु ग्रुप, समाज के लिए बने प्रेरणा स्रोत

राजगुरु ब्रांड को मजबूत पहचान दिलाई

कांतिलाल पुरोहित वर्ष 1994 से हुब्बल्ली में निवास कर रहे हैं। इससे पहले उनका परिवार हावेरी जिले की हानगल तहसील के बोमनहल्ली में रहता था। उनके पिता मंगल सिंह पुरोहित करीब 18 वर्ष की आयु में रोजगार की तलाश में राजस्थान से कर्नाटक आए थे। शुरुआती दिनों में उन्होंने एक कपड़े की दुकान पर काम किया। कुछ वर्षों तक नौकरी करने के बाद उन्होंने स्वयं की कपड़े की दुकान शुरू की। परिवार की मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष ने आगे चलकर एक मजबूत व्यावसायिक नींव तैयार की। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 1994 में हुब्बल्ली के कबसुद गली क्षेत्र में मात्र 10 गुणा 10 फीट की छोटी-सी दुकान में राजगुरु पेन मार्ट की शुरुआत की गई। ग्राहकों के विश्वास और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के कारण यह छोटा कारोबार लगातार विस्तार करता गया। वर्ष 2000 में राजगुरु पेपर तथा राजगुरु बुक मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई। इसके बाद वर्ष 2005 में राजगुरु एजेंसी और वर्ष 2016 में राजगुरु एसोसिएट की स्थापना की गई। आज राजगुरु ग्रुप की पांच फर्में ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में सक्रिय हैं। राजगुरु ग्रुप के राजगुरु ब्रांड के तहत नोटबुक, स्टेशनरी तथा स्कूलों और कार्यालयों में उपयोग होने वाली विभिन्न सामग्री तैयार की जाती है। समूह के उत्पाद केवल उत्तर कर्नाटक तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि गोवा, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों तथा दक्षिण महाराष्ट्र के कई जिलों तक नियमित रूप से पहुंचाए जाते हैं। गुणवत्ता, समय पर आपूर्ति और ग्राहकों के विश्वास ने राजगुरु ब्रांड को मजबूत पहचान दिलाई है।