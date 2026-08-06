देश की 73 फीसदी सुपारी उगाने वाला कर्नाटक बदल रहा खेती का नक्शा, सूखे जिलों तक पहुंचा ‘हरा सोना’

पारंपरिक फसलों से बागवानी की ओर

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर बाजार मूल्य, दीर्घकालिक आय और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार ने किसानों को पारंपरिक फसलों से बागवानी की ओर आकर्षित किया है। हालांकि इसके साथ ही पानी की उपलब्धता और जलवायु परिवर्तन को लेकर नई चिंताएं भी सामने आई हैं। भारत में सुपारी उत्पादन में कर्नाटक का दबदबा कायम है। भारत की करीब 73 प्रतिशत सुपारी अकेले कर्नाटक में पैदा होती है। राज्य में लगभग 6.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती की जा रही है। दशकों तक सुपारी की खेती मुख्य रूप से शिवमोग्गा, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, उडुपी और चिकमगलूरु जैसे अधिक वर्षा वाले जिलों तक सीमित थी। लेकिन पिछले दो दशकों में इसका विस्तार दावणगेरे, हावेरी, टुमकूरु, चित्रदुर्ग के सिंचित इलाकों तथा हासन के कुछ हिस्सों तक हो गया है। कृषि अनुसंधानों के अनुसार गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में सुपारी के रकबे में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। इसका प्रमुख कारण सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, ड्रिप तकनीक का बढ़ता उपयोग और किसानों का अधिक लाभ वाली बागवानी फसलों की ओर रुझान है।