सर्व ब्राह्मण सेवा संस्थान का गठन: राजस्थान के साथ दक्षिण भारत में रह रहे प्रवासी समाजबंधुओं की भी रही भागीदारी, टाइगर अशोक राजपुरोहित बने संयोजक

संगठन के विस्तार को लेकर कार्ययोजना तैयार की जाएगी

नवनियुक्त संयोजक टाइगर अशोक राजपुरोहित ने कहा कि संस्थान का शीघ्र विधिवत पंजीकरण कराया जाएगा तथा सेवा प्रकल्पों और संगठन के विस्तार को लेकर व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। दशरथसिंह धर्मधारी, रणजीतसिंह पलासिया, चारुल शर्मा और जब्बरसिंह बावतरा ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि समाज की वास्तविक शक्ति उसकी एकजुटता और सेवा-भावना में निहित है। उन्होंने प्रवासी समाजबंधुओं से भी संगठन के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। अंत में दशरथसिंह धर्मधारी ने सभी उपस्थित समाजबंधुओं तथा दक्षिण भारत सहित विभिन्न राज्यों से जुड़े प्रवासी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए संगठन के भावी कार्यों में सक्रिय सहयोग का आह्वान किया।