Power Crisis in Lucknow: भीषण गर्मी में बिजली संकट, लखनऊ के कई इलाकों में घंटों गुल रही सप्लाई

Power Crisis in UP: राजधानी के महानगर क्षेत्र से जुड़े सुभाष पार्क पावर हाउस से सप्लाई होने वाले कई इलाकों में रविवार को बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। रहीमनगर, तकरोही शांति नगर कॉलोनी, नायक नगर (सीतापुर रोड) और देवा रोड स्थित दयाल फार्म सहित कई क्षेत्रों में घंटों तक बिजली गुल रहने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी के बीच अचानक हुई इस कटौती ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों की स्थिति और भी कठिन बना दी।