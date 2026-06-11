पंचायत चुनाव: 2 करोड़ नाम मतदाता सूची से कटे, सबसे ज्यादा कहां? यूपी में बढ़े वोटर्स की संख्या को लेकर क्या खबर

प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो चुका है। इसके बाद राज्य सरकार ने वर्तमान प्रधानों को ही छह महीने के लिए प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी है। इससे स्पष्ट है कि पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर नहीं हो पाएंगे। चुनाव कार्यक्रम में देरी के कारण अंतिम मतदाता सूची जारी करने की समयसीमा भी कई बार बढ़ाई गई। जो सूची 6 फरवरी को जारी होनी थी, वह अब बुधवार को जारी की गई है। हालांकि निर्वाचन आयोग चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है।