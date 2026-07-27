Lucknow Love Suicide Case: 3 साल तक छिपकर करते रहे प्यार, लखनऊ में ममेरे-फुफेरे भाई-बहन ने एक साथ दी जान

शनिवार देर रात जब परिवार तेलीबाग स्थित मकान पहुंचा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। अनिकेत और अंजलि एक ही पंखे से अलग-अलग दुपट्टों के सहारे लटके मिले। सूचना मिलते ही पीजीआई थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।