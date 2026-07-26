Kanwar Yatra 2026: कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी, हरिद्वार समेत इन रूटों पर चलेंगी अतिरिक्त बसें, 24×7 कंट्रोल रूम की तैयारी

Kanwar Yatra 2026: श्रावण मास की कांवड़ यात्रा शुरू होने में अब बस कुछ दिन बाकी हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बार कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। परिवहन विभाग ने अतिरिक्त बसों का इंतजाम करने के साथ-साथ 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाने का फैसला लिया है ताकि कोई समस्या आए तो तुरंत निपटाई जा सके। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, इसके लिए हर स्तर पर तैयारी होनी चाहिए। यूपीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने भी बताया कि हर क्षेत्रीय मुख्यालय पर 24x7 कंट्रोल रूम चलेगा। यात्रा शुरू होने से लेकर खत्म होने तक ये कंट्रोल रूम लगातार काम करेगा और हर गतिविधि का रिकॉर्ड रखा जाएगा।