UP Heatwave: उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर: लखनऊ 42.9 डिग्री पर पहुंचा, लू से लोग बेहाल

UP heatwave alert: उत्तर प्रदेश में अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही भीषण गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आसमान से बरसती आग और तेज गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालात ऐसे हैं मानो जून-जुलाई की तपती गर्मी अभी से दस्तक दे चुकी हो।