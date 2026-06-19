कम उम्र, संगीन वारदातें और बढ़ती हत्याएं; युवाओं में बढ़ रहा अपराध का जुनून? जौनपुर जेल के 40 फीसदी कैदी 35 साल से कम उम्र के

साल 1870 में स्थापित जिला जेल की अधिकृत क्षमता महज 320 बंदियों की है, लेकिन वर्तमान में यहां 750 से अधिक विचाराधीन और सजायाफ्ता बंदी रह रहे हैं। इनमें 151 सजायाफ्ता कैदी हैं, जिनमें 137 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 600 से अधिक विचाराधीन बंदी हैं, जिनमें करीब साढ़े पांच सौ पुरुष हैं। अन्य जेलों से गंभीर मामलों में स्थानांतरित होकर आए 11 बंदी भी यहां निरुद्ध हैं।