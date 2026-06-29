जौनपुर में शादी में आई 4 साल की मासूम का सुबह झाड़ियों में मिला शव, चेहरे पर लगा था खून

जानकारी के अनुसार, 4 साल की मासूम बच्ची शनिवार को अपने माता-पिता के साथ नानी के घर एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी। घर में चारों तरफ शादी की खुशियां थी और रस्में चल रही थी। द्वारचार के कार्यक्रम के दौरान जब सभी लोग काम में व्यस्त थे, तभी बच्ची खेलते-खेलते अचानक कहीं गायब हो गई। जब काफी देर तक बच्ची दिखाई नहीं दी, तो घरवालों ने घबराकर उसकी तलाश शुरू कर दी।

पिता का रो- रोकर बुरा हाल है, उन्होंने बताया कि हमने पूरी रात चैन की सांस तक नहीं ली। गांव के एक-एक घर में जाकर अपनी बेटी को ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। सुबह उसकी लाश मिलने की खबर आई। हमारी दुनिया उजड़ गई, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।