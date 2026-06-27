Kanpur News: गुजरात से लौटे युवक ने घर में लगाई फांसी, पत्नी मायके में थी, आत्महत्या की वजह की जांच में जुटी पुलिस

लोकेंद्र की शादी करीब चार साल पहले जहानाबाद थाना क्षेत्र के बाराबीघा की रहने वाली पूजा से हुई थी। पूजा अभी अपने दो साल के बेटे सूर्यांश के साथ मायके में रह रही थी। लोकेंद्र खुद गुजरात में काम करता था और गांव के ही एक रिश्तेदार (लाखन निषाद) की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दो दिन पहले ही घर आया था। उसका छोटा भाई छोटू अभी भी गुजरात में ही है।

लोकेंद्र की मां जयरानी ने पुलिस को बताया कि घर में किसी भी तरह का कोई विवाद या झगड़ा नहीं हुआ था। लोकेंद्र ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसकी वजह वह भी नहीं समझ पा रही हैं।