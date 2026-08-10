गंगा उफान पर, बैराज से छोड़ा गया 2.61 लाख क्यूसेक पानी, चेतावनी बिंदु की ओर बढ़ा जलस्तर

नियंत्रण कक्ष के अनुसार सुबह आठ बजे बैराज का अपस्ट्रीम जलस्तर 113.280 मीटर और डाउनस्ट्रीम जलस्तर 113.130 मीटर दर्ज किया गया। वहीं शहर और उन्नाव की सीमा से लगे शुक्लागंज क्षेत्र में गंगा का जलस्तर 111.930 मीटर पहुंच गया है।सिंचाई विभाग के मानकों के मुताबिक शुक्लागंज में 113.000 मीटर चेतावनी बिंदु और 114.000 मीटर खतरे का निशान निर्धारित है। हालांकि पिछले दिनों शुक्लागंज की तरफ जलस्तर 112.07 मीटर तक पहुंचने के बाद कुछ कम हुआ था, लेकिन अब नरौरा और हरिद्वार बैराज से आ रहे पानी के कारण दोबारा तेजी की आशंका है।