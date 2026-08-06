13 दिन में सवालों के घेरे में आया कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे, सड़क धंसने के बाद सख्त हुआ NHAI; IIT खड़गपुर करेगी तकनीकी जांच

NHAI ने परियोजना का निर्माण करने वाली कंपनी PNC Infratech Ltd को 'नॉन-परफॉर्मर' घोषित करने के लिए नोटिस जारी किया है। यदि यह प्रक्रिया पूरी होती है तो कंपनी भविष्य में NHAI की परियोजनाओं की निविदाओं में भाग लेने के लिए अयोग्य हो सकती है। इसके अलावा कंपनी के हाईवे प्रमुख और अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन सुरक्षा (Performance Security) की 2 प्रतिशत राशि तक जुर्माना लगाने तथा तीन वर्ष तक डिबार करने की कार्रवाई के लिए भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।