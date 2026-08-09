Kanpur News: दिन में किसान बन घूमते, रात में गायब करते मोटर-ट्रांसफार्मर, 5 शातिर गिरफ्तार

पुलिस उपायुक्त पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि तीन अगस्त की रात बिल्हौर क्षेत्र में ट्रांसफार्मर और किसानों के खेतों में लगे विद्युत मोटरों के हेड चोरी होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम और फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ी और पुलिस गिरोह तक पहुंच गई। गौरी अंडरपास के पास पकड़े गए आरोपियों की पहचान अमित भारद्वाज उर्फ राजेश शर्मा उर्फ छोटे निवासी किशनपुर, चौबेपुर, अंकित अग्रहरी उर्फ अंकित कुमार, शिवम चौरसिया उर्फ बंटी, राकेश उर्फ ठाकुर और प्रांशु सोनकर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक अमित भारद्वाज गिरोह का मास्टरमाइंड है।