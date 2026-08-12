Kanpur News:4.92 करोड़ से बनेगा इंडोर मिनी स्टेडियम, खेल प्रतिभाओं को मिलेगी नई सुविधा

जीआईसी चुन्नीगंज में निर्माणाधीन इंडोर मिनी स्टेडियम में निरीक्षण करते डीएम - फोटो पत्रिका
Kanpur Indoor Stadium:कानपुर के विद्यार्थियों और उभरती खेल प्रतिभाओं के लिए अच्छी खबर है। राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) चुन्नीगंज परिसर में 4.92 करोड़ रुपये की लागत से इंडोर मिनी स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद विद्यार्थियों को स्कूल परिसर में ही बैडमिंटन, टेबल टेनिस समेत कई इंडोर खेलों के अभ्यास की सुविधा मिल सकेगी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने परियोजना को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के साथ निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खंड कानपुर-01 की ओर से कराया जा रहा है। परियोजना पर काम छह मार्च 2026 से शुरू हुआ था। इसे एक जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि तय समयसीमा में विद्यार्थियों को खेल सुविधाओं का लाभ मिल सके।
इंडोर मिनी स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट और टेबल टेनिस की सुविधा प्रमुख रूप से विकसित की जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न इंडोर खेलों के लिए भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इससे विद्यार्थियों को मौसम की बाधा के बिना नियमित अभ्यास का अवसर मिलेगा। स्कूल परिसर में खेल सुविधाएं विकसित होने से खेलों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा।
जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य में तेजी के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने और प्रत्येक स्तर पर निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्य में किसी तरह की अनावश्यक देरी न हो और परियोजना तय समय के भीतर पूरी की जाए।
इंडोर मिनी स्टेडियम तैयार होने के बाद जीआईसी चुन्नीगंज के विद्यार्थियों को खेल अभ्यास के लिए परिसर से बाहर जाने की जरूरत कम होगी। बैडमिंटन, टेबल टेनिस समेत अन्य इंडोर खेलों के लिए बेहतर अवस्थापना उपलब्ध होने से विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी। यह सुविधा स्कूल के साथ शहर की उभरती खेल प्रतिभाओं के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है।
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