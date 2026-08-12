Kanpur News:4.92 करोड़ से बनेगा इंडोर मिनी स्टेडियम, खेल प्रतिभाओं को मिलेगी नई सुविधा

माध्यमिक शिक्षा विभाग की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खंड कानपुर-01 की ओर से कराया जा रहा है। परियोजना पर काम छह मार्च 2026 से शुरू हुआ था। इसे एक जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि तय समयसीमा में विद्यार्थियों को खेल सुविधाओं का लाभ मिल सके।